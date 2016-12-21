Сироткин: Хопкинс – это легенда, это целая эпоха в боксе

Андрей Сироткин, чемпион Азии по версии WBC, который 15 ноября завоевал титул чемпиона WBC Евразия, прокомментировал прощальный бой Бернарда Хопкинса, состоявшийся 17 декабря в Инглвуде, штат Калифорния, США.

«Хопкинс – это легенда, это целая эпоха в боксе. В 51 год он выходит на ринг на очень высоком уровне. Он устроил себе прощальный бой с действующим чемпионом, бой за пояс. Этим своим поступком он заслуживает огромного уважения. Естественно, мои симпатии были на стороне Хопкинса, – сказал Сироткин. – Что касается самого боя, могу сказать, что Хопкинс грамотно боксировал в своей манере. Он проиграл, но проиграл достойно. Подошел к этому бою в хорошей форме, не дал себе никакой слабины. Можно сказать, он завершил карьеру на мажорной ноте. По взгляду Хопкинса было видно, что он настроен только на победу. Это поражение... он никак на него не рассчитывал. Превосходный боец».

Напомним, что бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс провел свой последний бой в профессиональной карьере с Джо Смитом-младшим и проиграл ему техническим нокаутом. Это был поединок за титул интернационального чемпиона WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг).