Аванесян проведёт защиту чемпионского пояса WBA против Питерсона

Российский боксёр-профессионал, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Давид Аванесян проведёт защиту своего титула в бою против американца Ламонта Питерсона, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на WBA. Как сообщается, переговоры о поединке уже ведутся.

Питерсон ранее владел поясами чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBA и IBF, побеждал таких известных бойцов, как Амир Хан и Кендалл Холт. Всего Питерсон одержал в своей карьере 34 победы (17 нокаутом), потерпел три поражения, а один поединок завершился ничьей.

На счету Аванесяна 22 победы (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья. Титул WBA россиянин выиграл в ноябре 2015 года в бою против Чарли Наварро из Венесуэллы. В последнем поединке, который прошёл в мае нынешнего года, Аванесян единогласным решением судей победил знаменитого американского боксёра, бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Шейна Мосли, который в 2002 году занимал первую строчку в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (Pound for pound).

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