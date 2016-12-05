Представитель боксёра Джошуа: бой с Кличко, вероятно, состоится в апреле

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа скорее всего проведёт бой против украинца Владимира Клично в апреле 2017 года. Об этом сообщает портал World Boxing News со ссылкой на представителя британского спортсмена Эдди Хирна.

«29 апреля? Это ещё не дата поединка Кличко с Джошуа, но я бы сказал, что встреча, вероятно, состоится в апреле», – сказал Хирн.

Напомним, что ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что поединок Кличко – Джошуа может пройти весной следующего года. Известно также, что помимо титула IBF, которым сейчас владеет британец, на кону будет и чемпионский пояс WBA, ставший недавно вакантным.

В активе 27-летнего Джошуа 17 побед, при этом все они одержаны нокаутом. Поражений у британца ещё не было. 40-летний Клично в профессиональной карьере одержал 64 победы (54 нокаутом) и четыре раза проиграл. В последнем своём бою украинец решением судей уступил британцу Тайсону Фьюри и потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Позже Фьюри лишили титула IBF за отказ от обязательной защиты, а через какое-то время британца уличили в нарушении антидопинговых правил, и Фьюри, решив не дожидаться, пока его лишат поясов, сам отказался от оставшихся титулов.