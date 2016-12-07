Чудинов встретится с Гроувзом в бою за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA

Российский боксёр-профессионал Фёдор Чудинов поспорит с британцем Джорджем Гроувзом за вакантный титул «суперчемпиона» мира во втором среднем весе по версии WBA, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера российского боксёра Умара Кремлёва.

«У нас есть 30 дней на то, чтобы договориться с промоутерами Гроувза о контракте на бой», – передаёт агентство слова Кремлёва.

Ранее промоутеры британца Калле и Ниссе Зауэрланд сообщиле на своей странице в соцсети Twitter о том, что Гроувз вызвал Чудинова на бой за чемпионский пояс WBA.

Напомним, что россиянин в конце февраля этого года проиграл немцу Феликсу Штурму по очкам, однако, решение судей вызвало серьёзные вопросы к организации как со стороны команды Чудинова, так и со стороны экспертного сообщества. Позже Штурма уличили в нарушении антидопинговых правил, и боксёр отказался от завоёванного в бою с Чудиновым титула, после чего пояс «суперчемпиона» мира по версии WBA стал вакантным.

На счету Чудинова 11 побед (10 нокаутом) и одно поражение. Гроувз в своей карьере одержал 23 победы (18 нокаутом) и потерпел три поражения.

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