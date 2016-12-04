Гассиев отнял у Лебедева титул чемпиона мира по боксу по версии IBF

Российский боксёр-профессионал Денис Лебедев не смог защитить пояс чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии IBF в бою против обязательного претендента на титул, своего соотечественника Мурата Гассиева.

Как и предполагалось, Гассиев с самого начала боя занял центр ринга и действовал первым номером. В пятом раунде Лебедев побывал в нокдауне после пропущенного тяжёлого удара в область печени, что сказалось на его дальнейшей активности. На протяжении всего поединка Лебедев хорошо комбинировал. Гассиев же действовал достаточно прямолинейно, но его акцентированные удары наносили оппоненту более ощутимый урон. «Чемпионские раунды» Лебедев провёл более уверенно, чем середину боя и несколько раз серьёзно «потряс» Гассиева, но молодой претендент устоял, а Лебедев в свою очередь не смог развить успех. По окончании 12-ти раундов судьи раздельным решением (116-112, 116-111, 113-114) признали победу Гассиева, который стал новым чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии IBF. Лебедев же сохранил за собой титул суперчемпиона по версии WBA, который на кону боя не стоял.

Теперь на счету 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. Его соперник, 23-летний Гассиев, одержал 23-ю победу в карьере (17 нокаутом), оставшись небитым. Пункта о реванше в контракте боксёров нет, но он всё же может состояться, однако, по словам промоутера Гассиева Леона Моргулеса, реванш будет интересен их стороне только в том случае, если Лебедев выставит на кон свой титул WBA.

Ещё одним бывшим чемпионом по результатам прошедшего вечера бокса стал россиянин Эдуард Трояновский. Не знавший поражений россиянин, был отправлен в тяжелейший нокаут уже на 40-й секунде первого раунда претендентом Джулиусом Индонго из Намибии и лишился титулов чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO. К такому результату привела роковая ошибка россиянина, который открылся и пропустил удар точно в подбородок. После боя Трояновскому даже пришлось отправиться в больницу с сотрясением мозга. В активе 36-летнего Трояновского теперь 25 побед (22 нокаутом) и одно поражение, а небитый Индонго одержал 21-ю победу (11 нокаутом). Пункта о реванше в контракте бойцов также нет, однако, его вероятность велика.

Лебедев и Трояновский после поражения Сергея Ковалёва американцу Андре Уорду оставались единственными россиянами-обладателями двух чемпионских поясов по разным версиям, теперь же в России не осталось ни одного такого чемпиона.

Другой россиянин, Дмитрий Кудряшов, уверенно победил колумбийца Сантадер Сильгадо в бою за титул WBC Silver. В первом раунде Кудряшов отправил своего оппонента в нокдаун своим «коронным» ударом слева. Сильгадо смог встать, но следующим же левым «крюком» Кудряшова был отправлен в глубокий нокаут. На счету россиянина теперь 20 побед (20 нокаутом) и одно поражение. Колумбиец потерпел третье поражение при 27 победах (21 нокаутом).

Ещё один титул разыграли между собой два россиянина – Максим Власов и Рахим Чахкиев. На кону поединка стоял пояс Интернационального чемпиона WBA в первом тяжелом весе. Во втором раунде Власов первый раз отправил Чахкиева на канвас, но тот смог подняться и достоять до конца раунда. В конце пятого раунда Чахкиев второй раз оказался на настиле. В шестом раунде в нокдауне побывали уже оба боксёра – сначала Чахкиев попал Власову в область печени, на что тот ответил серией ударов справа и в третий раз отправил оппонента в нокдаун, Чахкиева снова спас гонг. В седьмом раунде Власов всё же смог дожать соперника, для которого бой закончился нокаутом. Власов одержал свою 36-ю победу (19 нокаутом) при двух поражениях, Чахкиев проиграл свой третий бой при 26 победах (19 нокаутом). Благодаря победе Власов не стал обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA, которым сейчас владеет казахстанец Бейбут Шуменов.