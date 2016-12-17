Бой между канадским боксером Бермейном Стиверном и россиянином Александром Поветкиным состоится, но титульным он не будет: наш спортсмен не прошел допинг-контроль накануне поединка в Екатеринбурге.

Запрещенное вещество остарин было обнаркужено в крови российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщил в своем Twitter 17 декабря глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Сообщается, что WBC сообщил WADA о положительном результате допинг-проб у Поветкина. Бой между Поветкиным и Стиверном за временный титул чемпиона мира в супертяжелой категории должен был состояться 17 декабря в уральской столице. Бой состоится (все билеты раскуплены), но титула чемпиона мира Поветкину не видать, даже если он победит.