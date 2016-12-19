Легенда мирового бокса Хопкинс завершил карьеру поражением

Легендарный американский боксёр, самый возрастной чемпион мира в истории бокса Бернард Хопкинс проиграл своему соотечественнику Джо Смиту в последнем бою в своей 28-летней карьере.

Поединок за титул Интернационального чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBC завершился в 8-м раунде победой Смита техническим нокаутом – после серии пропущенных ударов Хопкинс вылетел за пределы ринга и не смог продолжить бой.

Последний раз Хопкинс выходил на ринг в ноябре 2014 года – тогда американец проиграл россиянину Сергею Ковалёву и лишился чемпионских титулов WBA-super и IBF.

Хопкинс завершает карьеру за месяц до своего 52-летия, американец является первым боксёром, объединившим пояса чемпиона мира по четырём основным версиям – IBF, WBC, WBA и WBO. Эти титулы Хопкинс завоевал, выступая в средней весовой категории, в которой также провёл рекордное количество защит чемпионского пояса – 20. После американец перешёл в полутяжёлый вес, где также выиграл титулы чемпиона мира по четырём версиям – IBO, IBF, WBC и WBA.

Хопкинс дважды становился лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории (Pound for pound) по версии наиболее авторитетного журнала о боксе Ring. Американцу принадлежит ещё одно достижение – он стал самым возрастным чемпионом мира, выиграв титул в 49-летнем возрасте. Всего в активе Хопкинса 55 побед (32 нокаутом), восемь поражений и две ничьи.

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