Сын Кости Дзю выиграл своей первый профессиональный бой

Тимофей Дзю, сын знаменитого российского боксера Константина Дзю, одержал победу в своем первом поединке со счетом 60:54. Поединок проходил в Сиднее, где сейчас живет семейство Константина Дзю.

Известно, что вердикт судей был единогласным. 21-летний Тимофей Дзю в шести раундах противостояния с австралийским боксером Зорраном Кесседи был признан победителем. Тимофей выступает в весовой категории до 72,6 килограммов.

Российский боксер Костантин Цзю - абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA, и IBF среди профессионалов. Костя завершил спортивную карьеру в 2005 году , когда ему было 35 лет. Константин Дзю провел 33 поединка, и в 31 из них одержал победу.