Поветкин извинился перед болельщиками за несостоявшийся бой со Стиверном

После победы над французом Йоаном Дюопа, нокаутированном в шестом раунде, российский боксер Александр Поветкин извинился перед болельщиками за то, что поединок с Бермейном Стиверном был сорван.

Поветкин должен был встретиться на ринге со Стиверном в поединке за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC), однако из-за проваленного российским боксером допинг-теста бой в Екатеринбурге не носил титульного характера.

Ранее российский министр спорта Павел Колобков заявил, что боксер будет наказан по результатам проведенной проверки.

Поветкин же в ходе своего обращения к болельщикам предположил, что у руководства WBC просто такая традиция - находить что-то перед поединками.