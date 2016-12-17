Министр спорта России считает, что Поветкина нужно наказать за допинг

По мнению министра спорта России Павла Колобкова, к боксеру Александру Поветкину должны быть применены штрафные санкции в том случае, если он действительно принимал допинг.

О положительном результате допинг-пробы российского боксера стало известно сегодня перед его поединком с канадцем Бермейном Стиверном. Бой должен был состояться 17 декабря в столице Урала, однако тренер канадского боксера Дон Хаус заявил, что поединка между Стиверном и Поветкиным не будет.

По словам министра спорта, последует дисциплинарное рассмотрение, по результатам которого Поветкин будет наказан, если информация об употреблении допинга подтвердится. Что же касается дальнейшей спортивной карьеры боксера, то Колобков заявил, что она будет зависеть только от его желания и силы воли.

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