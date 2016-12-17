Рябинский признал, что у Поветкина нашли допинг, но заметил, что это невозможно

В субботу, 17 декабря, организатор боя между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном признал, что российский боксер действительно провалил допинг-пробы, однако добавил, что это невозможно.

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заметил, что допинг-проба Александра Поветкина дала положительный результат - у него нашли остарин, однако он не может понять откуда вещество взялось в крови спортсмена. "Разбираемся", - передает ТАСС слова организатора поединка.

Напомним, ранее сегодня ствло известно, что Стиверн отказался от боя с Поветкиным после того, как поступили результаты анализов.