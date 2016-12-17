Стиверн отказался от поединка с Поветкиным

Похоже, что поединок «Поветкин-Стиверн» все же не состоится. Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что российский боксер провалил допинг-пробы и встреча боксеров пройдет, но титулов на кону уже не будет.

Только что стало известно, что сторона, представляющая канадца Бермейна Стиверна, от поединка с Александром Поветкиным отказалась. О решении менеджеров канадского чемпиона сообщил глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, он же уведомил WADA и о положительном допинг-тесте российского спортсмена. Сулейман также уточнил, что Поветкин будет дисквалифицирован, если его вину в нарушении допинговых правил докажут.

Бой Поветкина и Стиверна за звание временного чемпиона по версии WBC должен был пройти в Екатеринбурге 17 декабря.