Прощай, еврокубки: футболисты ЦСКА проиграли Tottenham

В гостевом матче московский футбольный клуб ЦСКА уступил британскому Tottenham со счетом 3:1 и распрощался в этом сезоне с еврокубками. Счет в игре открыл игрок ЦСКА, но армейцы преимуществом не воспользовались.

На 33-й минуте матча армеец Алан Дзагоев поразил ворота британцев, и казалось, что игра – наша. Но, увы… На 38-й минуте матча хозяева поля выровняли счет, передает «Р-спорт».

Британский футболист Харри Кейн на 45-й минуте поразил ворота Игоря Акинфеева. А мощный удар Алли наш вратарь отразил, однако, мяч все-таки закатился в ворота ЦСКА (защита не сработала).

Главный наставник ЦСКА после этого матча, как и было заявлено ранее, покинул команду.

Tottenham после победы занимает третье место (7 очков) в турнирном рейтинге, а ЦСКА с 3 очками свой европейский сезон завершил.