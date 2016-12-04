Бразильский клуб «Шапекоэнсе», большинство футболистов которого погибли 29 ноября в авиакатастрофе в Колумбии, был объявлен победителем Южноамериканского кубка. Клуб также получит призовые за победу - $2 млн.

Такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) после предложения колумбийской команды «Атлетико Насьональ», на финальную игру с которым летели бразильцы, сообщает Goal.com.

Самолет, в котором находились 77 человек, - игроки и персонал клуба, журналисты и экипаж, разбился около аэропорта Медельина. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжили шестеро, трое из которых – игроки бразильской команды. Один из них — вратарь «Шапекоэнсе» Маркос Данило — скончался в больнице. Состояние других выживших — троих футболистов, двух членов экипажа и журналиста — врачи оценивают как стабильное.



