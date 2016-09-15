Хакеры опубликовали вторую часть документов, украденных у WADA

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своём сайте вторую часть документов, украденных из базы данных антидопинговой системы ADAMS.

В документах содержится информация о 25 атлетах, которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в порядке исключения разрешало применять запрещённые вещества. Среди этих спортсменов есть 14 призёров Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, включая американскую теннисистку, олимпийскую чемпионку-2016 в миксте и победительницу US Open-2016 в парном разряде Бетани Маттек-Сандс, американскую баскетболистку, олимпийскую чемпионку-2016 Бриттни Гринер, американскую легкоатлетку, олимпийскую чемпионку-2016 Мишель Картер, а также американских пловцов, олимпийских чемпионов-2016 Джека Конгера и Кэтлин Бэйкер.

В список также вошли американская фехтовальщица Дагмара Возняк, завоевавшая «бронзу» Олимпиады в Рио, американец Сэм Дорман, взявший «серебро» в синхронных прыжках в воду, олимпийский чемпион-2016 британец Брэдли Уиггинс, бронзовый призёр Рио британец Кристофер Фрум и другие.

Серебряный призёр Рио, российский боксёр Миша Алоян также значится в документах WADA. Сам спортсмен, однако, отрицает, что когда-либо употреблял запрещённые препараты.

Напомним, что ранее хакеры опубликовали документы, согласно которым известным американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, четырёхкратной олимпийской чемпионке Рио в спортивной гимнастике американке Симоне Байлз, а также американской баскетболистке Елене Делле Донн было официально позволено применять запрещённые препараты в терапевтических целях.

В WADA уже подтвердили подлинность всех опубликованных документов.

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