WADA просит Россию остановить хакеров

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к российскому правительству с просьбой сделать все возможное, чтобы остановить кибератаки на базы данных агентства. По словам Оливье Ниггли, занимающего пост гендиректора агентства, атаки хакеров серьезно мешают совместной антидопинговой программе WADA и России.

Сегодня на сайте группы хакеров, совершивших взлом системы агентства, появилась вторая часть информации о спортсменах, употреблявших запрещенные препараты с разрешения WADA. В списке фигурируют 25 человек, из них из России - только один. Это боксер Миша Алоян.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имеет отношения к этим кибератакам.

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