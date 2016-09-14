Гимнастке Байлз лечили гиперактивность амфетамином?
14 сентября 2016, 10:22 [ «АН-онлайн» ]
Замешанная во вчерашнем допинговом скандале американская гимнастка Симона Байлз объяснила приём запрещенных лекарств предписанием врачей для лечения синдрома гиперактивности с дефицитом внимания.
«Я всегда следовала антидопинговым правилам и буду делать это дальше, потому что честность необходима в спорте и очень важна для меня», — так 19-летняя спортсменка прокомментировала в своём микроблоге в Twitter взлом её личных данных хакерами на сайте WADA.
Во время Олимпийских игр в Рио де Жанейро Байлз получила четыре золотые медали и не была дисквалифицирована, хотя её тест на допинг дал положительный результат на метилфенидат, а в 2012-14 годах WADA разрешало ей принимать амфетамин, считающийся опасным нейростимулирующим веществом в большинстве стран мира. Лечение им и без того аномальной подростковой активности, тем более в 15-17 лет, выглядит странно. И если медикаментозное лечение ребёнка ещё можно объяснить предписанием препаратов, запрещённых спортсменам, то разрешение на употребление амфетамина, выданное совершеннолетней чемпионке, выглядит как пресловутые двойные стандарты.
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