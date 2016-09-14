Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России выросли на 1,4 млрд рублей, сообщается в постановлении правительства «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

В соответствии с последними изменениями, на программу потратят 619 млрд 670,5 млн рублей вместо запланированных ранее 618 млрд 265,6 млн. Из этой суммы 331 млрд 279 млн – деньги из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн – средства из региональных бюджетов и 196 млрд 179,3 млн – деньги юридических лиц.

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. Матчи мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Калининграде и Саранске. Матч открытия и финал примет московский стадион «Лужники».

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