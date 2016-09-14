Чеферин стал новым президентом УЕФА

Глава Футбольного союза Словении Александер Чеферин стал новым, седьмым по счёту президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Нового главу организации избрали на внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах.

За кандидатуру Чеферина проголосовали 42 из 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА. Другой кандидат, глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг получил лишь 13 голосов. Чеферина на выборах поддержал, в честности, Российский футбольный союз.

Срок полномочий нового президента составляет 2,5 года.

«Спасибо большое за фантастическую поддержку. Это огромная честь для меня и ответственность, которую вы на меня возлагаете. Мной гордится моя семья, моя маленькая, но красивая страна Словения, надеюсь, гордиться будете мной и вы», - сказал Чеферин.

Напомним, что Чеферин сменил на посту президента УЕФА замешанного в коррупционном скандале француза Мишеля Платини, которого Комитет по этике ФИФА отстранил от футбольной деятельности.

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