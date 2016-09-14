Платини официально покинул пост президента УЕФА

Мишель Платини покинул пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом француз официально объявил во время внеочередного конгресса УЕФА в Афинах, на котором должны избрать нового президента организации.

«Это мое последнее выступление в качестве президента УЕФА, – сказал Платини во время своего выступления. – Футбол – это игра, в которую играют все, игра, результатом которой оказывается попадание мяча в ворота противника, игра, в которую играют командой, а команда – союз, отсутствие задних мыслей, умение использовать возможности всех. Вместе мы старались охранять футбол от того, чтобы он не пошел по неправильному пути. Теперь вы будете действовать без меня, и хочу пожелать вам удачи».

Напомним, что Платини был избран на должность президента УЕФА в 2007 году. В 2015 году в Международной федерации футбола (ФИФА) разгорелся коррупционный скандал, главными действующими лицами которого стали Платини и президент ФИФА Йозей Блаттер. Как выяснилось, Блаттер в 2011 году перевёл 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини. В декабре 2015 года Комитет по этике ФИФА отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Позже француз обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) и срок дисквалификации сократили до четырёх лет.

Сменить Платини на посту президента УЕФА могут глава Футбольного союза Словении Александер Чеферин или глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг. Другой кандидат – президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр решил не участвовать в борьбе за пост и 6 сентября снял с выборов свою кандидатуру.

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