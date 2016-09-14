Российский футбольный клуб «Ростов» в своём дебютном матче в групповом турнире Лиги чемпионов в гостях потерпел сокрушительное поражение от немецкой «Баварии» со счётом 5:0.

Счёт в матче открыл форвард Роберт Левандовски на 28-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый, а в компенсированное к первому тайму время нападающий Томас Мюллер удвоил преимущество своей команды. Во втором тайме дубль оформил полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих, забив на 53-й и 60-й минутах, а в самой концовке встречи защитник Хуан Бернат забил последний мяч в ворота «Ростова», сделав счёт 5:0 в пользу хозяев.

Другой матч в группе D завершился гостевой победой испанского «Атлетико Мадрид» над голландским ПСВ с минимальным счётом.

По количеству пропущенных голов российскую команду смог обойти только шотландский «Селтик», который пропустил целых семь безответных голов от испанской «Барселоны». Нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси оформил в матче свой шестой хет-трик в Лиге чемпионов, став рекордсменом турнира по этому показателю. Дубль также сделал нападающий Луис Суарес, а форвард Неймар и полузащитник Андрес Иньеста записали на свой счёт по одному голу.

Ничьей (1:1) разошлись французский ПСЖ и английский «Арсенал», также вничью (1:1) сыграли швейцарский «Базель» с болгарским «Лудогорцем» и португальская «Бенфика» с турецким «Бешикташем». Украинское «Динамо Киев» дома уступило итальянскому клубу «Наполи» со счётом 2:1.

14 сентября свой стартовый матч в групповом этапе Лиги чемпионов проведёт другой российский клуб - ЦСКА.

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