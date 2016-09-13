Кононов покинул пост главного тренера «Краснодара»
13 сентября 2016, 21:18 [ «АН-онлайн» ]
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Кононов подал в отставку. Исполнять обязанности Кононова будет член тренерского штаба Игорь Шалимов, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
Кононов возглавил «Краснодар» в 2013 году, под руководством специалиста клуб становился финалистом Кубка России сезона-2013/14 и выигрывал «бронзу» чемпионата России сезона-2014/15.
В текущем сезоне «быки» набрали 8 очков в 6 играх и занимают на данный момент седьмую строчку в турнирной таблице.
Шалимов в 2015 году занял пост главного тренера клуба «Краснодар-2», который выступает во втором дивизионе чемпионата России. В начале 2016 года специалист перебрался в тренерский штаб основной команды, где работал с игроками группы атаки. Будучи игроком Шалимов выступал за московский «Спартак», а также играл в Европе за такие клубы, как «Интер», «Наполи», «Удинезе», «Болонья», «Лугано» и «Дуйсбург».
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