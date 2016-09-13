Завершился 6-й тур РФПЛ

Домашней победой казанского «Рубина» над екатеринбургским «Уралом» со счётом 3:1 завершился 6-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ), розыгрыш которой возобновился после перерыва на игры национальных сборных. Для казанского клуба эта победа стала первой в нынешнем сезоне, до этого «Рубин» два матча проиграл и три матча свёл вничью.

Московский «Спартак» в рамках 6-го тура в столичном дерби с минимальным счётом на своём поле обыграл «Локомотив», который впервые проиграл после прихода на пост главного тренера Юрия Сёмина.

Столичный ЦСКА в первом официальном матче на своём новом стадионе со счётом 3:0 разгромил грозненский «Терек».

Санкт-петербургский «Зенит» в 6-м туре серьёзно огорчил тульский «Арсенал». Играя дома, туляки пропустили от «сине-бело-голубых» целых пять мячей.

«Ростов» дома со счётом 2:1 обыграл самарские «Крылья Советов», а пермский «Амкар» также дома одолел с минимальным счётом «Томь».

Нулевой ничьей закончились сразу два матча 6-го тура чемпионата России – миром разошлись «Уфа» и «Краснодар», а также «Оренбург» и «Анжи».

После шести игр турнирную таблицу РФПЛ возглавляет московский «Спартак» с 16 очками. На втором месте идут столичные «армейцы» с 14 очками, а замыкает тройку «Зенит», набравший 12 очков.

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