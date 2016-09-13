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Талисман футбольного чемпионата мира-2018 в России выберут 26 октября

13 сентября 2016, 16:51 [ «АН-онлайн» ]

Талисман футбольного чемпионата мира-2018 в России выберут 26 октября

Официальный талисман чемпионата мира по футболц-2018, страной-хозяйкой которого будет Россия, выберут 26 октября, сообщил журналистам министр спорта Российской Федерации и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

«После голосования осталось три претендента на талисман – волк, кот, тигр. 26 октября будет сделан выбор. В ближайшее время будет запущено всенародное голосование - каждый сможет проголосовать, талисман будет выбран в прямом эфире Первого канала», – сказал Мутко.

Напомним, что на первом этапе конкурса по выбору талисмана специальное жюри выбрало три из 120 заявок, поступивших от студентов художественных вузов со всей страны.  В финал прошли работы студенток томского, новгородского и петербургского университетов – волк, кот и тигр. Победителя конкурса выберут в ходе всероссийского голосования.

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня 2018 года. Матчи мирового первенства пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Калининграде и Саранске. Матч открытия и финал примет московский стадион Лужники.

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