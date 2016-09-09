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Украинский бойкот ЧМ по футболу: информационный вброс или реальность?

9 сентября 2016, 19:42 [«АН-онлайн», Вера Рестас ]

Украинский бойкот ЧМ по футболу: информационный вброс или реальность?
фото: pixabay.com

На днях в СМИ появилась информация о том, что Украина планирует бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Согласно появившимся публикациям, в случае, если сборная Украины квалифицируется на финальную часть чемпионата, то страна добровольно откажется от участия. Несмотря на то, что информация эта была опровергнута в тот же день, как в России, так и в Украине, тема бойкота получила новый виток и активно обсуждается в СМИ и российско-украинском сегменте социальных сетей.

Слухи и реальность

Информация о возможном бойкоте Чемпионата мира появилась на страницах «Известий». Со ссылкой на анонимный источник, «Известия» утверждали, что украинская сборная с большой вероятностью откажется от выступления в России в случае выхода из группы.

«Власти Украины и чиновники ФФУ всерьез рассматривают возможность бойкотирования грядущего чемпионата мира-2018. Украинская сторона сомневается в том, что напряженность в отношениях с Россией уйдет к моменту проведения турнира. В связи с этим украинские спортивные чиновники прорабатывают вариант, при котором страна добровольно откажется от участия в финальной части чемпионата мира в 2018 году в случае, если сборная Украины туда квалифицируется», - приводят цитату осведомителя «Известия».

При этом издание приводит и комментарий вице-президента ФФУ Игоря Кочетова, который информацию не подтвердил и подчеркнул, что в данный момент главный тренер команды поставил задачу – выйти из группы.

«Давайте разговаривать на эту тему по мере приближения мероприятия. Задача, которую поставил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, — выйти из группы и квалифицироваться на чемпионат мира-2018. О том, что будет дальше, будем говорить потом», - отметил Кочетов.

Кроме того, позднее в интервью «Газете.ру» Кочетов заявил, что не верит в достоверность информации, опубликованной в российских СМИ и считает эти сообщения инсинуациями.

«Вы в украинских СМИ слышали что-то подобное? Зачем же тогда просите комментировать то, что на Украине не обсуждается? Ребята, ну мы же не в юмористической программе! Я бред не комментирую! И те инсинуации, которые ваши СМИ могут распространять в интернете, тоже не собираюсь комментировать. Я отвечаю только о задачах сборной Украины», - возмутился Кочетов.

Футбольные обозреватели Украины и многие просто интересующиеся футболом украинцы делают предположения, что новая волна обсуждения возможного бойкота была поднята сознательно для того, чтобы подорвать эмоциональное состояние украинской сборной. Ведь отыгрывать матчи, еще в достаточно тяжелой группе, зная, что на финал ты все равно не попадешь, эмоционально тяжело. Даже, если известно об этом лишь на уровне слухов. Впрочем, с другой стороны слухи эти не тук уж и безосновательны.

Первая волна разговоров о бойкоте

В марте прошлого года президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России.

«Пока российские войска находятся на территории Украины, я считаю, что ЧМ в этой стране немыслим», - заявил тогда Порошенко.

Стоит отметить, что некоторые страны публично поддерживали идею о бойкоте, правда, в первую очередь из-за скандала с Блаттером.

В частности, глава Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк заявил, что его страна готова с энтузиазмом поддержать бойкот будущих чемпионатов мира, если с такой инициативой выступит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Большинство стран Европы проголосовало против Блаттера, как и вся Латинская Америка. По сути, эти два региона - это и есть чемпионат мира. Англия не будет устраивать бойкоты в одиночку, потому что мы - хорошие парни, и потому что ФИФА просто закрыла бы на это глаза. Но если бы УЕФА выступил против участия европейских стран в чемпионате мира, мы бы, определенно, могли бы его поддержать», - пояснил свою позицию Дайк.

Букмекерские конторы даже открыли прием ставок на бойкот ЧМ-2018. По мнению букмекеров в 2015 году, вероятность этого события была равна около 9%, при этом букмекерский коэффициент ставки составляет 11.0.

Впрочем, уже летом 2015 года Сборная Украины сделала официальное заявление, в котором подчеркнула, что даже не думает о бойкоте и готовится к чемпионату.

«Мы хотим участвовать в финальной части ЧМ-2018, а вот где он пройдет - это еще вопрос. Отказ же от участия в отборе как минимум повредит рейтингу сборной, не говоря уже о санкциях ФИФА. Если же ЧМ будет проходить в России, и сборная Украины добудет путевку на мундиаль, тогда ФФУ будет принимать соответствующие решения, но пока об этом говорить рано», - сказал тогда Кочетов.

Вероятен ли бойкот?

Аналитики уверены, что учитывая сложные взаимоотношения Украины и России, а также радикальный настрой некоторых групп населения в стране, решение сборной Украины об участии в финальной стадии чемпионата, который пройдет в России, будет осуждаться в обществе. Однако отказ от участия в турнире чреват для сборной санкциями со стороны ФИФА, а двухлетний соревновательный цикл под эгидой ФИФА станет для Украины невозможным.

Согласно регламенту ЧМ-2018, любая ассоциация, которая снимается с соревнований не позже чем за 30 дней до старта финальной стадии, будет оштрафована минимум на CHF 250 000. Любая ассоциация, которая снимается с соревнований менее чем за 30 дней до старта финальной стадии или по ее ходу, будет оштрафована минимум на CHF 500 000.

В зависимости от обстоятельств отказа дисциплинарный комитет ФИФА может наложить дополнительные санкции, включая отстранение соответствующей ассоциации от последующих турниров под эгидой ФИФА.

Так что, скорее всего, добровольного отказа от финальной части соревнований со стороны Украины не будет. Впрочем, украинской сборной еще нужно добраться до этого финала, что не так уж и просто, учитывая уровень команд, с которыми соревнуется Украина.

Напомним, что Украина по итогам жеребьевки попала в отборочную группу I, где выступят сразу четыре участника Евро-2016 — помимо самой украинской сборной это команды Хорватии, Турции и Исландии, а также Финляндия и Косово.

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