Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области
13 сентября 2016, 13:14 [ «АН-онлайн» ]
В Великих Луках завершилось первенство России по ММА среди юношей 16–17 лет. Медали были разыграны в восьми весовых категориях, а участие в борьбе за награды приняли 96 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации.
Первые места распределились следующим образом:
Категория до 48 кг – Загирхан Ибрагимов (Москва);
До 52 кг – Имран Сатиев (Москва);
До 61,2 кг – Джамалудин Алиев (ХМАО);
До 65,8 кг – Имран Гасанов (Московская область);
До 70,3 кг – Ислам Багомедов (Дагестан);
До 77,1 кг – Алексей Трофимов (Иркутская область);
До 84 кг – Илья Иващенко (Омская область);
До 93 кг – Игорь Глазков (Красноярский край).
«Первенство России показало свою актуальность и интерес к смешанному боевому единоборству в регионах. Спортсмены, несмотря на молодость вида спорта, оказались серьезно подготовленными технически и функционально, – подвела итоги соревнований исполнительный директор Союза ММА России Татьяна Щетинина. – Очень порадовала география команд - в Первенстве приняли участие спортсмены из всех федеральных округов. Было большое количество красивых поединков, особенно в финальных и полуфинальных боях. Лучше всего себя проявили ребята из Москвы, Московской и Омской областей».
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