Юношеское первенство России по ММА стартовало в Великих Луках
11 сентября 2016, 13:53 [ «АН-онлайн» ]
В городе воинской славы Великие Луки стартовало первенство России по смешанным единоборствам среди юношей 16-17 лет.
«Нынешнее первенство России среди юношей 16-17 лет можно по праву назвать историческим за все время существования Союза ММА России. В первенстве будут участвовать представители всех 8 Федеральных округов России, а это около 100 сильнейших спортсменов в этой возрастной группе, на которых приедут посмотреть специалисты тренерского штаба сборной страны и главный тренер молодежной команды Владимир Осия, – сказал вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. – Правила соревнований скорректированы таким образом, чтобы исключить травматизм, для этого введена специальная защитная экипировка и усилена подготовка судейского корпуса».
11 сентября пройдут финальные поединки в девяти весовых категориях.
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