В Чехии хоккейный арбитр скончался после удара шайбой в голову

Чешский хоккейный арбитр Павел Лаинка скончался в госпитале после попадания шайбы в голову. Травму 24-летний судья получил 25 августа во время матча юношеских команд.

Лаинка сразу же был госпитализирован, однако, врачи не смогли спасти его жизнь – после двух недель, проведённых в реанимации, судья скончался.

Федерация хоккея Чехии уже выразила соболезнования родным и близким Лаинки. Ближайшие хоккейные матчи чешских первенств начнутся с минуты молчания.

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