Российские хоккеисты обыграли Чехию в товарищеском матче перед Кубком мира

Хоккейная сборная России со счётом 4:3 одержала верх над чехами в товарищеском матче перед стартом Кубка мира 2017 года.

Игра прошла на арене санкт-петербургского СК «Юбилейный» на специально подготовленной площадке уменьшенного размера – на площадках такого размера будут проводиться встречи Кубка мира-2017 в канадском Торонто.

Счёт в матче открыли гости – на 4-й минуте отличился Михал Кемпны. На 19-й минуте Артемий Панарин сравнял счёт, на 26-й минуте Владимир Тарасенко увеличил преимущество сборной России, а на 29-й Никита Кучеров сделал счёт 3:1. На 47-й минуте встречи чех Мартин Ганзал сократил отставание своей команды, однако, уже через две минуты гол праздновали россияне – отличился Евгений Дадонов. Окончательный счёт в матче установил чех Роман Полак, забросив шайбу на 58-й минуте.

Кубок мира стартует 17 сентября. В турнире примут участие команды России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (игроки США и Канады в возрасте до 23 лет) и сборная Европы (хоккеисты из европейских стран, не представленных отдельными командами). В предварительном раунде Россия выступит в группе В вместе с Финляндией, Швецией и Северной Америкой. Турнир будет проходить на площадках НХЛ и по правилам этой лиги.

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