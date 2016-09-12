Известный хоккеист найден мертвым в Новосибирске

Известный хоккеист и детский тренер Петр Девяткин найден мертвым. Тело спортсмена обнаружила полиция. Девяткину было 39 лет. У хоккеиста остались жена и маленький ребенок. Причина смерти пока не называется.

В последнее время Петр Девяткин работал детским тренером на Сахалине, - сообщает "Спорт-Экспресс"

За свою карьеру Девяткин играл в московском "Динамо", в составе которого в 1995 году стал чемпионом России; в "Нефтехимике", "Салавате Юлаеве", "Спартаке" и "Амуре".

В составе сборной Казахстана Петр Девяткин выступал на Олимпиаде-1998 в Нагано и дошел до четвертьфинала хоккейного турнира. В 1999 году стал чемпионом зимних Азиатских игр.

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