Джокович уступил Вавринке в финале US Open

Главный фаворит мужского одиночного турнира Открытого чемпионата США серб Новак Джокович в финальном матче со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 5:7, 3:6 проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке.

Для первой ракетки мира это стало вторым поражением в матчах турниров серии Большого шлема в этом сезоне. До этого Джокович уступил Сэму Куэрри во втором круге Уимблдонского турнира. Остальные турниры серии, Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос», покорились Джоковичу в этом сезоне.

Вавринка до победы на US Open-2016 выигрывал турниры серии Большого шлема дважды – Australian Open в 2014 году и «Ролан Гаррос» в 2015 году.

В женском одиночном разряде Открытый чемпионат США выиграла немка Анжелика Кербер, обыграв в финале Каролину Плишкову из Чехии. Немка также возглавила рейтинг WTA, сдвинув на вторую строчку американку Серену Уильямс, которая сохраняла статус первой ракетки мира на протяжении 186 недель.

В парном разряде победили американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова. В финале интернациональная пара со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4 обыграла Каролин Гарсию и Кристину Младенович из Франции. Ранее Маттек-Сэндс и Шафаржова не пустили в финал олимпийских чемпионок 2016 года – россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.

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