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Макарова и Веснина не смогли выйти в финал парного турнира на US Open

9 сентября 2016, 12:31 [ «АН-онлайн» ]

Макарова и Веснина не смогли выйти в финал парного турнира на US Open

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в полуфинальном матче парного турнира Открытого чемпионата США со счётом 2:6, 6:7 (4:7) уступили интернациональной паре американки Бетани Маттек-Сэндс и чешки Люси Шафаржовой.

В финале турнира Маттек-Сэндс и Шафаржова встретятся с французской парой Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

В женском одиночном разряде также определились финалисты. Чешка Каролина Плишкова, посеянная под 10-м номером, в полуфинале со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла главную фаворитку турнира американку Серену Уильямс, которая теперь, после 186 недель лидерства в рейтинге WTA, потеряет статус первой ракетки мира. Место Уильямс на первой строчке рейтинга займёт немка Анджелика Кербер, которая стала второй финалисткой US Open. В полуфинале представительница Германии победила датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 6:3.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.

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