Макарова и Веснина вышли в полуфинал парного турнира на US Open

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина прошли в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде.

В ¼ финала россиянки со счётом 6:4, 6:2 обыграли словенскую пару Андрея Клепач/Катарина Среботник.

В следующем раунде Макаровой и Весниной предстоит встретиться с интернациональной парой американки Бетани Маттек-Сэндс и чешки Люси Люси Шафаржовой.

В мужском одиночном разряде фаворит турнира серб Новак Джокович вышел в полуфинал – его соперник по четвертьфиналу, представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга, снялся с матча по ходу третьего сета при счёте 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. Серб на этом розыгрыше US Open провёл лишь два полноценных матча из пяти, в остальных трёх соперники снимались по ходу матча. В полуфинале Джокович встретится с французом Гаэлем Монфисом, посеянным под 10-м номером.

На женском турнире также определились две первые полуфиналистки: за выход в финал турнира поспорят немка Анжелика Кербер, посеянная на US Open под 2-м номером, и датчанка Каролина Возняцки, которая на данный момент занимает лишь 74-ю строчку в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.



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