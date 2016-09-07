Макарова и Веснина вышли в полуфинал парного турнира на US Open
7 сентября 2016, 11:22 [ «АН-онлайн» ]
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина прошли в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде.
В ¼ финала россиянки со счётом 6:4, 6:2 обыграли словенскую пару Андрея Клепач/Катарина Среботник.
В следующем раунде Макаровой и Весниной предстоит встретиться с интернациональной парой американки Бетани Маттек-Сэндс и чешки Люси Люси Шафаржовой.
В мужском одиночном разряде фаворит турнира серб Новак Джокович вышел в полуфинал – его соперник по четвертьфиналу, представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга, снялся с матча по ходу третьего сета при счёте 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. Серб на этом розыгрыше US Open провёл лишь два полноценных матча из пяти, в остальных трёх соперники снимались по ходу матча. В полуфинале Джокович встретится с французом Гаэлем Монфисом, посеянным под 10-м номером.
На женском турнире также определились две первые полуфиналистки: за выход в финал турнира поспорят немка Анжелика Кербер, посеянная на US Open под 2-м номером, и датчанка Каролина Возняцки, которая на данный момент занимает лишь 74-ю строчку в рейтинге WTA.
Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.
Читайте также:
Макарова и Веснина прошли в четвертьфинал парного турнира на US Open
Уильямс стала рекордсменкой по количеству побед в матчах турниров Большого шлема
Выскажитесь и проголосуйте