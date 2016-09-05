Макарова и Веснина прошли в четвертьфинал парного турнира на US Open

Российская пара Екатерины Макаровой и Елены Весниной вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису. В 1/8 финала россиянки со счётом 2:6, 6:1, 6:2 обыграли интернациональную пару американки Вани Кинг и румынки Моники Никулеску.

Соперником Макаровой и Весниной по четвертьфинальному матчу станет победитель противостояния Андрея Клепач/Катарина Среботник – Алла Кудрявцева/Сабина Лисицки.

В одиночном разряде ни один из россиян не прошёл дальше третьего круга. Последними турнир покинули Анастасия Павлюченкова, проигравшая в третьем раунде чешке Каролине Плишковой, Елена Веснина, которая проиграла испанке Карле Суарес-Наварро, Михаил Южный, снявшийся с матча против главного фаворита турнира серба Новака Джоковича, и Андрей Кузнецов, проигравший в третьем круге US Open испанцу Рафаэлю Надалю.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.

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