Веснина и Павлюченкова вышли в третий раунд US Open

Российские теннисистки Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова прошли в третий круг Открытого чемпионата США.

Посеянная на турнире под 19-м номером Веснина в своём втором матче отдала сопернице Аннике Бек из Германии лишь три гейма, победив со счётом 6:2, 6:1 по сетам. Павлюченкова, посеянная под 17-м номером, во втором круге обыграла француженку Кристину Младенович со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5). Веснина в следующем раунде встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро, посеянной на турнире под 11-м номером, а Павлюченкова – с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под 10-м номером.

В мужском турнире россиянин Карен Хачанов, пробившийся в основную сетку через квалификацию, проиграл во втором круге посеянному на US Open под 6-м номером Японцу Кею Нисикори со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

Открытый чемпионат США является четвёртым и заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд US Open в 2016 году составит $46,3 млн.

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