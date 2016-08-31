Азербайджан откажется от перераспределённых лицензий российских паралимпийцев?

Азербайджан может отказаться от перераспределённых лицензий российских паралимпийцев, отстранённых в полном составе от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, об этом заявил министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

«Более 100 лицензий, завоеванных россиянами, каким-то никому не известным способом распределили между странами. Азербайджан получил три лицензии, но мы их не заработали, – рассказал Рагимов во время пресс-конференции в Баку. – Российская сторона подала в суд. Как можно было делить российские лицензии, если нет окончательного решения суда? Пока в этом вопросе не поставлена точка, мы не можем говорить о трех наших спортсменах, которые поедут в Рио за счет российских лицензий».

Также министр осудил решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о дисквалификации паралимпийской сборной России от соревнований.

«Как можно не допустить людей с ограниченными физическими возможностями на самое важное спортивное мероприятие, учитывая, что они долгие годы к этому готовились? Как у нас говорят в Азербайджане, это как минимум не богоугодный поступок», – сказал Рагимов.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью отстранил паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) с требованием пересмотра решения о дисквалификации российских паралимпийцев. ПКР в ответ на решение CAS подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Однако, не дожидаясь окончательного решения, лицензии российских спортсменов уже начали перераспределять между другими странами. Сборная США, например, получила 22 российских лицензии.

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