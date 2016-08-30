Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос об отстранении паралимпийцев

Тот факт, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде, должен рассматриваться на другом уровне – в ООН, пообещал глава российского МИДа Сергей Лавров, заявив, что он поднимет этот вопрос, касающийся решения МПК.

Сергей Лавров заявил, что вызовет к ответу тех, кто взял на себя ответственность за решение об отстранении сборной РФ от Паралимпиады в Рио. По словам дипломата, нарушен важнейший принцип: спорт вне политики. В данном случае, считает Лавров, зафиксирована дискриминация по национальному признаку, так как спортсмены конкретной страны не могут состязаться с другими в Паралимпиаде. Сергей Лавров эмоционально заключил, что люди, которые принимали решение, не ведают, что творят.

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