Российская Паралимпиада начнется в один день с Паралимпиадой международной

Состязания для россиян, отстраненных от летней Паралимпиады, пройдут в Московской области. Российская Паралимпиада стартует 7 сентября, в день начала соревнований в Рио, сообщил президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин.

Напомним, российскую сборную отстранили от международных состязаний людей с ограниченными возможностями здоровья в связи с обвинениями в употреблении допинга. После того как стало известно о том, что россияне не смогут принять участие в состязаниях, президент РФ Владимир Путин объявил, что в нашей стране пройдет альтернативная Паралимпиада.

Новость об отстранении российских спортсменов-инвалидов вызвала международный скандал. Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что наша страна намерена защищать репутацию своей сборной в ООН.