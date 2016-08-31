«Шальке 04» арендовал Коноплянку

Хавбек испанской «Севильи» и национальной сборной Украины Евгений Коноплянка отправился в аренду в немецкий «Шальке 04», сообщает пресс-служба гельзенкирхенского клуба.

Аренда 26-летнего футболиста рассчитана на год, по окончании этого срока «Шальке 04» может выкупить права на полузащитника.

Коноплянка перебрался в «Севилью» из «Днепра» в 2015 году, за это время хавбек провёл за клуб 54 матча и отметился девятью голами. В составе «Севильи» Коноплянка стал победителем Лиги Европы сезона-2015/16.

За национальную сборную полузащитник дебютировал в 2010 году. Всего в активе Коноплянки 55 игр за сборную и 13 голов.

Читайте также:

«Валенсия» арендовала Эль-Хаддади с правом последующего выкупа



Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав перейдёт из «Монако» в «Аланьяспор»