Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав перейдёт из «Монако» в «Аланьяспор»

Бразильский форвард футбольного клуба «Монако» в скором времени станет игроком турецкого «Аланьяспор», сообщает пресс-служба команды из Аланьи.

Стороны уже согласовали двухлетний контракт, по информации пресс-службы «Аланьяспор», для завершения сделки бразильцу осталось только поставить свою подпись под контрактом. Ожидается, что это произойдёт 31 августа.

Лав известен российским болельщикам по игре за московский ЦСКА, за который бразилец выступал с 2004 по 2012, а также в 2013 году. В составе «армейцев» Лав трижды выигрывал чемпионат России и стал победителем Кубка УЕФА.

В «Монако» бразилец перешёл в начале 2016 года, однако, не смог закрепиться в основном составе. В нынешнем сезоне Лав не принял участие ни в одной игре чемпионата Франции.

Примечательно, что «Монако» по итогам жеребьёвки группового турнира Лиги чемпионов попал в одну группу с ЦСКА, однако, теперь Лав точно не сможет встретиться со своей бывшей командой в рамках розыгрыша турнира.

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