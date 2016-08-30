«Барселона» купила у «Валенсии» Алькасера

Форвард испанского футбольного клуба «Валенсия» и национальной сборной Испании Пако Алькасер стал игроком «Барселоны», об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Сообщается, что сумма трансфера за 23-летнего футболиста составила €30 млн. Контракт с Алькасером рассчитан на пять лет, а сумма отступных за нападающего составит €100 млн.

Таким образом, «Барселона» делает уже шестое приобретение в летнее трансферное окно. Ранее «сине-гранатовые» заключили контракты с французскими защитниками Самуэлем Умтити и Люкой Динем, португальским хавбеком Андре Гомешем, испанским полузащитником Денисом Суаресом и голландским голкипером Яспером Силлиссеном.

В сезоне-2015/16 Алькасер провёл в составе «Валенсии» 46 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. За сборную Испании футболист дебютировал в 2014 году, за это время Алькасер успел провести за национальную команду 13 матчей и забить 6 мячей.

Читайте также:

«Селтик» и «Рейнджерс» могут начать выступать в Футбольной лиге Англии



Станислав Черчесов кардинально меняет штаб сборной России



