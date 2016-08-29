«Селтик» и «Рейнджерс» могут начать выступать в Футбольной лиге Англии

Шотландские футбольные клубы «Селтик» и «Рейнджерс» могут быть включены в Футбольную лигу Англии (EFL), пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора EFL Шона Харви.

По словам Харви, вопрос о включении «Селтика» и «Рейнджерс» в EFL будет решаться на собрании клубов Лиги, на котором будет обсуждаться создание новой профессиональной лиги – «пятого дивизиона».

Футбольная лига Англии существует с 1888 года и является старейшей лигой в мире. На данный момент в EFL входят 72 клуба из Англии и Уэльса, которые разделены на три дивизиона – Чемпионат футбольной лиги (Чемпионшип), Первую и Вторую лиги. Наиболее престижный турнир – Английская Премьер-Лига (АПЛ) в EFL не входит, однако, клубы, выступающие в EFL, имеют шансы пробиться в АПЛ благодаря сохранившейся системе обмена командами.

Сейчас EFL планирует реформы, согласно которым число дивизионов в Лиге должно увеличиться до четырёх, а количество команд в каждом дивизионе должно сократиться до 20. Таким образом, если EFL примет в свой состав «Селтик» и «Рейнджерс», клубы начнут своё выступление во вновь созданном, пятом по престижности дивизионе в английском футболе.

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