Завершился 5-й тур чемпионата России по футболу

Победой московского «Спартака» в гостях у махачкалинского клуба «Анжи» завершился 5-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ).

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «красно-белых», которые благодаря победе набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу. В последний раз 13 очков в 5-ти первых турах «Спартак» набирал в 2001 году, когда стал чемпионом России.

Также в рамках 5-го тура первую свою победу в нынешнем сезоне одержал столичный «Локомотив», вновь выступающий под руководством своего легендарного тренера Юрия Сёмина. «Железнодорожники» смогла добыть три очка в гостевом матче против «Краснодара», который завершился со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».

Другой столичный клуб, ЦСКА, в 5-м тура также принёс в свою копилку три очка, одолев в гостях «Томь» с минимальным счётом. Санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0 дома уверенно победил пермский «Амкар», а «Ростов» в гостях уступил грозненскому «Тереку» со счётом 1:2. Три очка смог заработать и клуб «Уфа», обыгравший в гостях самарские «Крылья Советов» с минимальным счётом.

Вничью завершились сразу два матча 5-го тура – счёт 1:1 был зафиксирован в игре, в которой екатеринбургский «Урал» принимал на своём поле тульский «Арсенал», с тем же счётом завершилась встреча между «Оренбургом» и казанским «Рубином, которая проходила в Оренбурге.

Розыгрыш РФПЛ возобновится через две недели, после окончания перерыва на игры сборных.

Читайте также:

УЕФА внёс серьёзные изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы



