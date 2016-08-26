УЕФА внёс серьёзные изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы

Регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы серьёзно изменится на период с 2018 по 2021 год, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Представителям не «топовых» европейских лиг будет труднее пробиться в групповой турнир самого престижного клубного турнира Европы.

Половину участников группового турнира (16 клубов из 32-х) Лиги чемпионов по новым правилам будут составлять команды из четырёх европейских лиг с наивысшим коэффициентом. По четыре клуба из каждой из четырёх топ-лиг будут получать прямые путёвки в групповой раунд. Сейчас в Лиге чемпионов участвуют 15 команд из четырёх европейских топ-лиг, при этом лишь 11 из этих команд попадают в групповой этап напрямую, остальные должны пробиваться в групповой турнир через предварительные раунды. Также действующий победитель Лиги Европы по новому регламенту будет попадать в стадию плей-офф, а не в групповой раунд, как это происходит сейчас.

Помимо состава участников изменения коснутся системы расчёта клубных коэффициентов, которые будут зависеть от личных результатов клуба, коэффициент ассоциации больше не будет на них влиять. Единственным исключением будут случаи, когда коэффициент клуба меньше, чем 1/5 коэффициента ассоциации.

Также УЕФА увеличит и выплаты для лиг, чьи клубы участвуют в еврокубках, а также для самих клубов. Система будет состоять из четырёх ступеней: базовые выплаты, выплаты за результат, за личный коэффициент и за маркетинговый пул, при этом доля последнего уменьшится по сравнению с выплатами за спортивные достижения.

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