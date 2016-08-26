Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы

По итогам жеребьёвки группового турнира Лиги Европы, которая состоялась в Монако, российский футбольный клуб «Зенит» попал в группу В вместе с голландским «АЗ Алкмар», израильским «Маккаби» из Тель-Авива и ирландским «Дандолком».

«Краснодар» попал в группу I, соперниками «быков» по группе станут немецкий «Шальке 04», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французская «Ницца».

Состав остальных групп выглядит следующим образом:

Группа A: «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Фейеноорд», «Заря».

Группа B: «Олимпиакос», АПОЭЛ, «Янг Бойз», «Астана».

Группа C: «Андерлехт», «Сент-Этьен», «Майнц», «Габала».

Группа E: «Виктория Пльзень», «Рома», «Аустрия», «Астра».

Группа F: «Атлетик», «Генк», «Рапид Вена», «Сассуоло».

Группа G: «Аякс», «Стандард», «Сельта», «Панатинаикос».

Группа H: «Шахтёр», «Брага», «Гент», «Коньяспор».

Группа J: «Фиорентина», ПАОК, «Слован Либерец», «Карабах».

Группа K: «Интер», «Спарта», «Саутгемптон», «Хапоэль Беэр-Шева».

Группа L: «Вильярреал», «Стяуа», «Цюрих», «Османлыспор».

Первые встречи группового турнира пройдут 15 сентября.

Финал Лиги Европы состоится 24 мая следующего года на стадионе Френдс Арена в шведском Сольне.

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