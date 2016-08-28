"Урал" - "Арсенал": боевая ничья

Счёт 1:1 в матче пятого тура чемпионата России по футболу между свердловским «Уралом» тульским «Арсеналом». Ничья позволила «канонирам» уступить всего строчку «шмелям» в турнирной таблице по разнице мячей.

Встреча прошла на закрытом стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, куда была перенесена из-за холодной погоды. Олег Власов открыл гостям счет на 48-й минуте, но «уралец» Чисамба Лунгу расквитался с ними на 87-й. В результате матча обе команды набрали сегодня по пять очков, заняв 9 и 10 строчки в турнирной таблице, и теперь 11 сентября «Арсенал» примет петербургский «Зенит», а «Урал» на выезде встретится с «Рубином» из Казани.

В этом сезоне дела «Урала» идут не очень здорово, хотя он победил в последних двух матчах. «Арсенал» пока считается аутсайдером чемпионата: из 10 сыгранных матчей только два сыграны вничью, а на выезде у команды – три проигрыша.



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