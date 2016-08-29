Станислав Черчесов кардинально меняет штаб сборной России

Новые кадровые перестановки ждут штаб национальной команды по футболу. Главный тренер Станислав Черчесов заявил о том, кто покинет свои посты в тренерском и административном коллективе и кто придет на замену.

Новая метла по-новому метет. Обновление главного тренера российской сборной по футболу принесло кадровые изменения. Так, свои посты покидают врач Михаил Бутовский, массажисты-реабилитологи Михаил Насибов и Владимир Ткаченко, сообщают «Известия». Михаил Бутовский будет заменен на Эдуарда Цгоева, врача ФК «Спартак-Владикавказ».

Также коллектив пополнят массажист Рунис Бурханов, физиотерапевт из Аргентины Серхио Габриэль де Сан Мартин, которые представляют клуб «Динамо». В качестве массажиста-реабилитолога будет взят Сергей Семякин.

Физической подготовкой спортсменов займется Владимир Паников вместо испанца Паулино Гранеро (ЦСКА). Станислава Черчесов в новом качестве главного тренера сборной ждет первый матч уже 31 августа.

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