«Валенсия» арендовала Эль-Хаддади с правом последующего выкупа

Испанский футбольный клуб «Валенсия» арендовал на один сезон нападающего «Барселоны» и национальной сборной Испании Мунира Эль-Хаддади.

По условиям соглашения, «Валенсия» может выкупить права на игрока по истечении срока аренды.

Эль-Хаддади провёл за «Барселону» 45 игр в различных турнирах, в которых забил 10 мячей и 10 раз отметился результативными передачами.

За национальную сборную футболист дебютировал в 2014 году в матче отборочного турнира к Евро-2016 против команды Македонии.

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