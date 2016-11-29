15-й тур РФПЛ: невероятный камбэк «быков», «Спартак» – чемпион первого круга

Центральный матч 15-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» на своём поле принимал санкт-петербургский «Зенит», подарил болельщикам очередной невероятный камбэк.

Обе команды на протяжении всей встречи испытывали серьёзные проблемы с реализацией, принято говорить, что в таких матчах игра идёт до первого гола. Поэтому после гола нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на 86-й минуте казалось, что «сине-бело-голубые» три очка уже не упустят, но «Краснодар» смог сделать невозможное и вырвал победу в компенсированное время. Сначала на второй добавленной ко второму тайму минуте счёт сравнял полузащитник Марат Измайлов, а через две минуты эффектным ударом «ножницами» через себя хавбек Торнике Окриашвили забил победный для «Краснодара» гол.

«Быки» благодаря победе смогли подняться на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России, а «Зенит» упустил так необходимые ему три очка, и отставание от московского «Спартака» теперь выросло вдвое. К тому же, недвусмысленный жест Дзюбы в адрес своего голкипера Юрия Лодыгина после второго гола, вина вратаря в котором явно присутствует, а также слухи о драке между футболистами в раздевалке говорят о том, что гармонией внутри команды теперь и не пахнет.

«Спартак» в свою очередь всё, что от него требовалось в матче 15-го тура, выполнил – обыграл в гостях грозненский «Терек», что само по себе является трудной задачей. Единственный гол защитника «красно-белых» Маурисио на 27-й минуте встречи принёс «Спартаку» победу и позволил своей команде завершить первый круг розыгрыша чемпионата России на первом месте с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя – «Зенита».

Столичный ЦСКА в 15-м туре сыграл вничью (0:0) с казанским «Рубином» и потерял одну позицию в турнирной таблице РФПЛ, пропустив вперёд «Краснодар». Ещё один московский клуб, «Локомотив», также не смог заработать в последнем туре первого круга три очка – «железнодорожники» в игре против идущего на 13-м месте екатеринбургского «Урала», открыв счёт на 85-й минуте, не смогли удержать преимущество и пропустили ответный гол на второй компенсированной к матчу минуте. Ничья для «Локомотива» стала уже восьмой в сезоне, по этому показателю «железнодорожники» – безоговорочные лидеры, правда, в клубе вряд ли мечтали о такого рода стабильности, как, впрочем, и об 11-м место по итогам первого круга.

Одинаковое количество очков с «Локомотивом» после 15-го тура имеет махачкалинский «Анжи», который в гостях со счётом 0:2 уступил «Ростову». Команда из Ростова-на-Дону благодаря победе приблизилась к пятёрке лидеров и отстаёт от идущего на пятом месте «Терека» лишь на одно очко. Для махачкалинцев поражение стало уже третьим подряд, а впереди игра против пермского «Амкара», которому «Анжи» в этом сезоне уже проигрывал.

«Уфа», которая после неудачно старта сезона провела хороший отрезок, благодаря домашней победе над «Оренбургом» в 15-м туре приблизилась к пятёрке лидеров на расстояние в три очка, при этом уфимцы за первый круг розыгрыша сезона-2016/17 набрали лишь на пять очков меньше, чем за весь прошлый сезон.

Главные аутсайдеры нынешнего чемпионата, «Томь» и тульский «Арсенал», свои матчи 15-го тура проиграли. «Томь» со счётом 0:3 проиграла в заснеженной Самаре местным «Крыльям Советов», а туляки с минимальным счётом проиграли в гостях у пермского «Амкара». Сейчас в активе «Томи» и «Арсенала» по девять очков, а у идущих на 13-м и 14-м местах «Урала» и «Крыльев Советов» по 11 очков, так что во второй части чемпионата можно ждать ожесточённой борьбы не только за чемпионство, но и за прописку в Премьер-Лиге.