Футболисты "Краснодара" буквально вырвали победу у своих соперников из клуба «Зенит». В добавленное судьей время краснодарцы забили два мяча в ворота соперника. Матч прошел в рамках тура российского чемпионата.

Перед добавленным временем клуб из Санкт-Петербурга вел в счете, но два пропущенных мяча решили исход встречи: 2:1 в пользу «Краснодара», передают РИА Новости.

Счет в матче открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба, причем гол был забит за четыре минуты до конца встречи. Уже через несколько минут краснодарский игрок Марат Измайлов с успехом реализовал подачу Гранквиста. Победный гол красиво забил в ворота «Зенита» Торнике Окриашвили: на пятой дополнительной минуте футболист посла мяч в ворота ударом через себя.

По результатам встречи «Зенит» набрал 31 очко и второе место в турнирной таблице сохранил, а «Краснодару» эта победа позволила подняться с шестого места на третье.